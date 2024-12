Sarah Bistocchi (Pd) nuova presidente dell'Assemblea Umbria

Sarah Bistocchi, del Pd, è la nuova presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. E' stata eletta stamani al terzo scrutinio con i voti della maggioranza di centrosinistra e civici.

Vicepresidenti dell'Assemblea sono state poi elette Paola Agabiti, FdI, e Biancamaria Tagliaferri, di Umbria domani lista Proietti presidente. Dopo l'elezione, la presidente Bistocchi si è rivolta ai consiglieri, agli assessori e alla presidente della Giunta regionale sottolineando che "l'Assemblea legislativa è la casa di tutti i cittadini, un ruolo questo che si esercita per tutta la vita, che non ha scadenze e da cui non ci si dimette, come scrisse Raffaele Rossi, fondatore e presidente dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea. L'impegno politico e istituzionale deve essere rivolto a perseguire gli interessi di tutti i cittadini e di tutti i Comuni umbri". "L'esperienza decennale da consigliere comunale di opposizione - ha continuato, secondo quanto riferisce un comunicato della Regione - mi ha posto continuamente di fronte al dubbio sulla correttezza degli interventi, delle dichiarazioni e delle azioni. Mi ha costretto ogni giorno all'esercizio dell'onestà intellettuale e della messa in discussione. Non troverete mai in me un ostacolo verso il legittimo lavoro dei consiglieri di opposizione, che spero verrà esercitato senza demagogia e strumentalizzazioni. Alla Giunta chiedo di lavorare per tutti, per chi ci ha votato, per chi non lo ha fatto, per chi non è andato al seggio. Gli umbri ci hanno chiesto discontinuità e cambiamento". "Sono grata a chi mi ha scelto come presidente dell'Assemblea legislativa - ha affermato ancora Bistocchi - un ruolo che mi accingo ad interpretare con grande serietà e con grande rispetto, anche dei padri fondatori della nostra Regione, come Pietro Conti, primo presidente della Regione Umbria. Acquista un senso ulteriore la targa apposta all'ingresso di Palazzo Donini, che ho visto qualche giorno fa, in memoria di Pietro Conti, 'che visse ed operò per una società regionale attenta alle proprie radici e tesa all'innovazione'. Innovazione che non è solo quella tecnologica o strumentale, l'innovazione è in primo luogo culturale e sociale, e si farà anche qui, in questo palazzo, perché fuori da qui c'è un enorme questione di genere da affrontare. E non basterà essere donne per fare gli interessi, i bisogni e i diritti delle donne. E non basterà essere leadership femminile. Occorrerà essere anche un po' femministe". "Esattamente un anno fa, il 20 dicembre 2023 - ha quindi ricordato - scompariva uno dei dirigenti politici più apprezzati e stimati da tutta la comunità democratica umbra, e non solo: Enzo Santucci. Enzo ha cresciuto un'intera generazione e aveva capito che la crescita delle nuove generazioni non andava né contrastata né temuta, ma promossa, e che i giovani, non diversamente da oggi, andavano accompagnati per mano, e non messi in un angolo. E questo lo dico perché oggi in quest'Aula, al di là dei partiti e degli schieramenti, c'è una nuova classe dirigente umbra, rinnovata nei volti e nelle generazioni, che ha qualcosa da dire. Una volta Enzo mi disse: 'il leader è quello che, in piena tempesta e con la nebbia alta, quando non si vede niente e si naviga a vista, trova la strada e dice agli altri, per di qua!'. Noi vi promettiamo che ci impegneremo a trovare sempre quella strada, anche quando, in piena tempesta e con la nebbia alta, non si vede niente e si naviga a vista".



