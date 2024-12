Prisco ai nuovi vice ispettori di polizia, 'siamo con voi'

"Ai vice ispettori che oggi hanno giurato fedeltà alla Repubblica, rinnovo i miei auguri più sinceri. Siate fieri del vostro impegno, siate custodi dei valori della Costituzione e della nostra Nazione e siate sempre al servizio dei cittadini con onore e dedizione.

Noi siamo dalla vostra parte: il Governo ha fatto una scelta di campo ben precisa. Vuole difendere e tutelare le forze dell'ordine e chiunque vesta una divisa. Ed è un impegno appena confermato con il recente rinnovo del contratto del comparto Sicurezza e Difesa e con l'introduzione di importanti norme di tutela inserite nel Ddl Sicurezza". E' quanto dichiarato dal Sottosegretario al ministero dell'Interno Emanuele Prisco, intervenendo oggi a Spoleto alla cerimonia del giuramento degli allievi vice ispettori della Polizia di Stato.

"Grazie al Governo Meloni, attraverso atti concreti - ha aggiunto, secondo quano riferisce in una sua nota - ribadiamo con forza che chi tocca una divisa tocca lo Stato e che la sicurezza dei cittadini è una priorità, come dimostrano i rinforzi che in questi giorni andranno sul territorio in supporto alle donne e gli uomini della polizia già impegnati nella sicurezza delle nostre città. Alla Questura di Perugia saranno assegnati 13 dei nuovi vice ispettori che oggi han giurato e tra dicembre e gennaio saranno assegnate 31 ulteriori unità nei diversi profili, che si aggiungono alle 57 assegnate nel 2024 e alle 80 dello scorso anno".



