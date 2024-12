Giocatore finisce contro il palco dell'arbitro, lo fa cadere

Curioso episodio, per fortuna senza conseguenze per Paul Catalin Szabo-Alexi, primo arbitro della partita di pallavolo Sir Sicoma Monini Perugia - Saint Nazaire Atlantique, valida per il quarto turno della fase a gironi di Champions League, disputato ieri sera al PalaBarton Energy di Perugia.

Nelle fasi finali del terzo set, con la Sir Perugia avanti 2 set a 0, il giocatore francese Henri Leon nel tentativo di recuperare una palla murata dalla Sir, si è infatti scontrato con il 'seggiolone' del fischietto internazionale facendolo finire a terra. L'arbitro romeno ha provato a mantenere l'equilibrio, ma il colpo ha fatto cadere il palchetto sul taraflex. Si è comunque subito rialzato, rassicurando giocatori, tifosi e personale sanitario presente nell'impianto, che si era subito accostato a bordo campo pronto ad intervenire.

Il primo a sincerarsi delle condizioni dell'arbitro è stato il libero di Perugia Massimo Colaci, poi sono arrivati altri giocatori e l'allenatore della Sir, Angelo Lorenzetti. Anche il giocatore del Saint Nazaire si è subito scusato per l'accaduto.

Szabo-Alexi ha rassicurato tutti dicendo che era tutto a posto.

È tornato sul seggiolone-palco, nel frattempo riposizionato, arbitrando regolarmente le fasi finali della sfida vinta 3-0 da Perugia, imbattuta in Champions dopo quattro partite.



