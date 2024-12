Per la Regione Umbria una guida tutta al femminile

E' una guida tutta al femminile quella della Regione Umbria nella legislatura appena cominciata.

Un quadro che si è delineato con l'elezione dei vertici dei vari Organismi.

Presidente della Giunta regionale è infatti Stefania Proietti, civica già sindaca di Assisi. Con lei nell'Esecutivo anche l'assessora Simona Meloni, la più votata del Pd nelle ultime consultazioni.

Per guidare l'Assemblea legislativa è stata poi scelta Sarah Bistocchi, Pd. Sue vice sono Paola Agabiti, assessora nella precedente Giunta di centrodestra, e Bianca Maria Tagliaferri, Umbria domani, già dirigente scolastica.

E portavoce dell'opposizione in Assemblea potrebbe essere Donatella Tesei, leghista, ex presidente della Regione. Con lei è la prima volta nella storia dell'Istituzione umbra che una ex governatrice o governatore siede sui banchi dell'opposizione.





