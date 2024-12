Natale ad Assisi, un week end ricco di eventi

Il Natale ad Assisi entra nel vivo con un week ricco di eventi e attrazioni per tutti - promossi dal Comune in collaborazione con il tessuto associativo del territorio - in un'atmosfera unica, fra spettacolari e originali proiezioni di luce dedicate al "Cantico delle Creature" di San Francesco, in vista dell'ottavi centenario dello stesso.

Dal 21 dicembre saranno tutte aperte le mostre d'arte presepiale in piazza del Comune, con la grande esposizione di presepi nella Galleria le Logge, il presepe artistico in stile napoletano del '700 nella sala del Capitano del Perdono e i numerosi presepi artistici e locali di Greccio visitabili nella sala ex Pinacoteca.

Sabato 21 dicembre, dalle 16.30, musiche natalizie e atmosfera di festa con i Babbi Natale Marching Band, che suoneranno itineranti per le vie del centro storico, con partenza da piazza Santa Chiara. Il 21 dicembre arriveranno anche gli Zampognari, con ben due concerti: alle ore 18.00 a Costa di Trex e alle ore 21.00 a Petrignano. Il 24 dicembre saranno invece itineranti per le vie del centro storico di Santa Maria degli Angeli (dalle ore 10.30) e di Assisi (dalle ore 14.30).

Domenica 22 dicembre Babbo Natale arriverà in piazza del Comune, su una carrozza trainata da cavalli e accompagnato da personaggi delle fiabe e animazione musicale. L'appuntamento è alle 16.30, in piazza Santa Chiara. Da qui la speciale carrozza si sposterà fino alla piazza principale della città, con Babbo Natale pronto a fare selfie con grandi e piccini.

Sempre aperta, dal 21 al 31 dicembre, la fiabesca Casa di Babbo Natale allestita a palazzo Monte Frumentario, con ingresso da via San Francesco. L'ingresso è gratuito, la mattina dalle 10.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 (23 e 25 dicembre solo dalle 14.30 alle 18.30). Babbo Natale e gli elfi aspettano grandi e bambini con giochi, dolciumi e laboratori.

Sempre aperto, fino al 6 gennaio prossimo, nel centro storico di Assisi (feriali dalle ore 10.00 alle 19.00, festivi dalle 9.00 alle 20), il Mercatino di Natale con prodotti artigianali e tipici di qualità, con musica in filodiffusione, decori speciali dedicati al tema del "Cantico delle Creature" e area selfie con mega cornice dedicata alla città con sfondo un meraviglioso panorama naturale. Aperto, invece, solo fino al 22 dicembre il mercatino natalizio allestito a Santa Maria degli Angeli. Sempre attivo il Trenino del Natale, per un viaggio che tocca alcuni dei principali punti del centro storico di Assisi vestito a festa: tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.30 (il 25 dicembre e il 1° gennaio solo dalle 15.00 alle 18.30). Accanto a tutto questo, visite guidate alle bellezze della città, concerti nei teatri e nelle chiese, eventi teatrali per tutti i gusti.

Accese tutti i giorni, dalle ore 17.00 a mezzanotte, le spettacolari illuminazioni architetturali dedicate al Cantico delle Creature, proiettate sulle facciate di chiese e monumenti di Assisi, in un'atmosfera suggestiva e di grande impatto emotivo. Le immagini proiettate sono frutto del lavoro congiunto di grafici, storici dell'arte e lighting designer, supportati da strumenti digitali e dall'intelligenza artificiale. A ispirare i creativi anche affreschi di Giotto nella Basilica di San Francesco, fonti francescane e il celebre film "Fratello sole, sorella luna" di Zeffirelli.

Un progetto straordinario e originale, unico in Italia - sottolinea il Comune - in un percorso di grande impatto emotivo, con elementi del Cantico che prendono vita in varie location.

L'itinerario si divide in sette parti e vede sempre presente la figura di San Francesco, per lanciare al mondo un messaggio di pace e speranza. Si parte dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli, con impressa la prima strofa del Cantico; accanto c'è Madre Terra, feconda e generosa. Sul santuario del Sacro Tugurio di Rivotorto c'è "frate focu", il fuoco simbolo di forza e vitalità. Sulla Basilica di Santa Chiara c'è "fratello sole", come fonte di vita. Sulla cattedrale di San Rufino c'è "sor'acqua", l'Acqua pura e umile e rigenerante. In piazza del Comune ci sono "sora luna e le stelle", che illuminano la notte buia. Sull'abbazia di San Pietro "frate vento" e l'aria, simboli della libertà e dello spirito di Dio che anima ogni cosa. Alla fine del percorso, sulla facciata della basilica di San Francesco, tutte le creature del Cantico si ritrovano insieme: la notte e il giorno coesistono, nel buio brilla luminosa una stella che invita ad assistere alla rievocazione della Natività.





