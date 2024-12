Moriconi rieletto presidente del Soccorso alpino e speleologico

Matteo Moriconi è stato rieletto presidente del Soccorso alpino e speleologico Umbria "un chiaro segno - sottolinea una nota del Sasu - di fiducia unanime nel suo operato e nei risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni.

Al suo fianco Lucia Urbani assume il ruolo di vicepresidente vicario, subentrando a Federico Paperini, mentre Giacomo Orologio è stato riconfermato nel ruolo di vicepresidente.

"È per me un grande onore continuare a guidare questa straordinaria struttura. I risultati che abbiamo raggiunto sono il frutto dell'impegno instancabile di tutti gli operatori, tecnici e sanitari del Sasu: donne e uomini che, con dedizione, professionalità e passione, hanno trasformato questa realtà in un'eccellenza per la regione Umbria," ha commentato Moriconi.

Guardando al futuro, Moriconi ha sottolineato l'importanza delle sfide che attendono il Sasu. L'obiettivo sarà quello di innalzare ulteriormente gli standard operativi del personale, attraverso un costante miglioramento delle capacità tecniche e organizzative, sempre con l'intento di offrire un servizio ancora più efficace e tempestivo.

"Tutto questo andrà a beneficio della comunità, che può contare su una struttura solida e innovativa, pronta a rispondere alle emergenze con competenza e prontezza," ha aggiunto il presidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA