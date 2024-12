Cresce l'attesa per Pescara-Ternana, aperta anche la curva sud

Cresce l'attesa per la sfida primato dell'Adriatico tra Pescara e Ternana. Domenica nell'impianto di via Pepe sono attesi almeno 11mila spettatori.

La prevendita infatti i procede a gonfie vele. Oggi sono terminati tutti i biglietti di Curva Nord, e per questo il club biancazzurro ha chiesto e ottenuto la riapertura della Curva Sud che in questa stagione è stata sempre chiusa per le gare interne del Pescara. Questa la comunicazione ufficiale della società pescarese: "La Delfino Pescara 1936, a seguito delle numerose richieste di biglietti e della residua disponibilità rimasta in Curva Nord, dalle ore 16.30 di oggi attiverà la vendita dei biglietti anche del settore Curva Sud; La società ringrazia la Questura di Pescara per la disponibilità e la preziosa collaborazione offerte nella organizzazione e gestione dei servizi di ordine pubblico".

Intanto prosegue la preparazione dei ragazzi guidati dal tecnico Silvio Baldini. Questo pomeriggio seduta a porte chiuse al "Mastrangelo" di Montesilvano. Domani la rifinitura e la conferenza stampa della vigilia del tecnico Silvio Baldini.



