A Norcia prima tappa del viaggio di Snam tra le comunità locali

E' partito dall'Umbria il nuovo percorso di ascolto dei territori lanciato da Snam nell'ambito della propria 'strategia di sostenibilità'. Lo annuncia il gruppo che ha tenuto la prima tappa del viaggio a Norcia (Perugia) dove ha incontrato in due riprese il sindaco Giuliano Boccanegra e "diversi attori qualificati del territorio" tra cui il dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell'Università di Perugia.

"Grazie alla proficua collaborazione tra l'amministrazione comunale e Snam - ha commentato il sindaco Boccanegra - vogliamo attivare un dialogo con gli attori del territorio su possibili iniziative in grado di generare un impatto positivo sui cittadini".

"Con questa iniziativa - ha spiegato la responsabile Affari Istituzionali Cecilia Gatti - Snam intende investire ulteriormente su una risorsa strategica per una crescita sostenibile, le comunità locali, operando nell'interesse e nel rispetto delle specificità dei territori attraversati dalle proprie infrastrutture".

"Crediamo così tanto nel valore dei rapporti con il territorio - ha aggiunto il responsabile Sostenibilità e Impatto sociale di Snam Matteo Tanteri - che abbiamo dedicato alle comunità locali un pilastro 'e mezzo' della nostra strategia di sostenibilità (comunità locali, ma anche biodiversità e rigenerazione), a testimonianza dell'impegno nostro e del più ampio settore energetico di promuovere una transizione giusta dal punto di vista non solo ambientale, ma anche economico e sociale".



