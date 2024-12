Prisco, torna il servizio civile nei vigili del fuoco

Con la pubblicazione dei bandi per il servizio civile nei vigili del fuoco, parte il reclutamento su tutto il territorio nazionale per giovani interessati a prestare servizio civile presso i comandi del Corpo nazionale.

"Il Corpo nazionale torna protagonista dopo molti anni nel servizio civile con quattro distinti progetti di grande interesse" afferma in una nota il sottosegretario al ministero dell'Interno, Emanuele Prisco.

"Il servizio civile universale - prosegue - è una scelta volontaria che consente di dedicare fino a un anno della propria vita alla Patria, attraverso azioni concrete a favore delle comunità e del territorio. Questi bandi rappresentano un'importante occasione di formazione e crescita personale e professionale per i giovani, una risorsa vitale per lo sviluppo individuale e la costruzione di una cultura collettiva ispirata ai valori della nostra Nazione".

Il sottosegretario aggiunge: "Partecipare a queste attività consente di acquisire competenze preziose per il mondo del lavoro, contribuendo alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi. Inoltre gli operatori volontari del servizio civile che avranno completato il percorso senza demerito avranno diritto ad accedere ad una quota di riserva del 15 per cento nei concorsi pubblici, anche nei ruoli dei Vigili del Fuoco e rappresenta un'opportunità concreta per servire l'Italia".

"Questo primo bando - conclude Prisco - rappresenta un ritorno del Corpo nazionale tra gli enti accreditati per il servizio civile universale. L'obiettivo futuro è aumentare ulteriormente i posti disponibili, per avvicinare sempre più giovani alle istituzioni e coinvolgerli nella missione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Fino alle 14 del 18 febbraio 2025 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei quattro progetti disponibili, aderendo sul sito web istituzionale dei vigili del fuoco e su quello delle politiche giovanili.



