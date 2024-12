Primo Consiglio regionale tra emozione e voglia di battaglia

"Un grande senso di responsabilità ha superato ogni emozione e poi tanto entusiasmo, che ci deve accompagnare per tutta la legislatura": così all'ANSA, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha raccontato il "suo" primo giorno in Assemblea legislativa. "Mi ha molto emozionato guardare i consiglieri di maggioranza così elettrizzati da questa esperienza - ha aggiunto la neo governatrice - e spero che ci possa essere una proficua collaborazione anche con i rappresentanti della minoranza".

"Faremo il nostro dovere" ha promesso la ex presidente Donatella Tesei. "È un'esperienza nuova - ha spiegato - e l' affronteremo con grande serietà, sempre con l'obiettivo di fare il bene dell'Umbria".

Chi promette un'opposizione "senza sconti" è l'assessore uscente alle Infrastrutture, Enrico Melasecche. "Cosa vi dovete aspettare dal mio operato? Sarò sempre me stesso, mi auguro che questa maggioranza sappia condurre in porto i tanti progetti che abbiamo messo in campo durante l'ultima legislatura", ha annunciato. Melasecche. Che ad ogni intervista non ha mancato di snocciolare le opere preventivate, a iniziare dalla stazione ferroviaria della Media Etruria.

Intanto, giovedì mattina, fumata nera per l'elezione del presidente dell'Aula. La votazione decisiva dovrebbe essere la quarta, quella in programma per venerdì mattina, quando basteranno i voti della maggioranza. A guidare l'Assemblea potrebbe essere Cristian Betti, del Pd.



