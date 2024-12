Per i piccoli di oncoematologia Perugia è arrivato Babbo Natale

Proprio come vuole la tradizione Babbo Natale è arrivato dall'alto. Non è passato per i comignoli ma direttamente dal tetto dell'ospedale di Perugia, facendo il suo ingresso dalle finestre della struttura complessa di Oncoematologia pediatrica. Grande lo stupore e la gioia dei piccoli pazienti ricoverati.

A realizzare questa magia i vigili del fuoco, uno dei quali travestito da Babbo Natale. In tre, infatti, si sono calati con le corde fino alla medicheria dove li attendevano i bambini.

Insieme al personale di guardia di finanza, carabinieri, polizia di Stato, tutti uniti in un grande progetto di solidarietà e amore verso i bambini malati, hanno consegnato i regali, presente anche la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, con l'assessora Costanza Spera e i consiglieri Ranfa e De Salvo.

Una volta terminata la consegna, mezzi e uomini, guidati da Franco e Luciana Chianelli, si sono spostati al Residence "Daniele Chianelli" dove i bimbi hanno potuto vedere da vicino mezzi, automobili e motociclette. Non è poi mancata una grande festa con musica e canzoni e l'esibizione di tanti artisti piccoli e grandi come Giulia, Marica, Adrian, Enedio, piccoli pazienti ed ex pazienti che hanno cantato e recitato poesie con l'aiuto del musicoterapeuta Lorenzo Capolsini e dell'insegnante della scuola in ospedale Giada Alunni, ma anche gli alunni della scuola secondaria di primo grado "Leone XIII" che hanno eseguito molti brani natalizi e con il contributo musicale delle soprano Maria Ielli e Maria Gabriella Pratelli, accompagnate dal pianoforte di Fabio Afrune.

Grande spazio poi alla consegna dei regali da parte di Babbo Natale. A complicare le cose ci si è messo il dispettoso Grinch che ha tentato di rubare i doni in una bellissima scenetta ideata insieme ai vigili e alle forze dell'ordine. Solo gli interventi degli agenti, infatti, ha potuto salvare il Natale e restituire i doni ai bimbi.

"Uno spettacolo meraviglioso per tutti" ha commentato Franco Chianelli in una nota del Comitato. "Un modo per donare gioia - ha aggiunto - a tutti i bimbi che stanno vivendo una fase difficilissima. Per questo desidero ringraziare il prefetto Gradone, il generale della guardia di finanza Mazzotta, il generale dei carabinieri Corbellotti, il comandante dei vigili del fuoco Valter Cirillo, il questore Lamparelli appena trasferito in altra sede, il nuovo questore Sallustio che abbiamo appena conosciuto e si è già rivelato una persona di straordinaria generosità, e tutte le persone impegnate in questo meraviglioso progetto. Un particolare ringraziamento alla sindaca Vittoria Ferdinandi che con sensibilità ed entusiasmo ha partecipato all'intera festa. Non posso poi dimenticare la grande sensibilità dei Rotary Trasimeno, del Centro Commerciale Collestrada, delle associazioni Aps Nuova Castiglione e Qua Lo Zoccolo che hanno contribuito all'acquisto dei regali".



