Emmepi Group sostiene la ricerca contro il cancro

Quarantamila euro donati per la ricerca oncologica e 650mila euro redistribuiti ai dipendenti: Emmepi Group festeggia così il suo Natale, all'insegna della solidarietà e della riconoscenza. Due le iniziative messe in campo dall'azienda perugina, attiva nel mercato nella movimentazione del cartone ondulato, che ha deciso di trasformare la tradizione delle strenne natalizie in un gesto concreto di sostegno e impegno per un futuro migliore. La prima è a sostegno della ricerca contro il cancro. Emmepi Group ha scelto di devolvere il budget tradizionalmente destinato ai regali natalizi per i clienti a supporto della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. L'azienda lo ha fatto in due modi: donando i simbolici cioccolatini della ricerca ai propri dipendenti, allo scopo di sensibilizzarli sull'importanza di contribuire alla ricerca oncologica, e destinando 40mila euro per co-finanziare una borsa di studio biennale, intitolata a Emmepi Group, per formare un giovane medico ricercatore (la selezione si concluderà a dicembre 2025) presso un laboratorio d'eccellenza in Italia.

Accanto al sostegno alla ricerca, anche quest'anno Emmepi Group ha deciso di redistribuire una parte degli utili attraverso un premio speciale ai dipendenti, per un totale di 450mila euro. Oltre a ciò, l'azienda aveva già distribuito in altre premialità 200mila euro durante l'anno. "'We are where you are' è il messaggio che ci rappresenta al meglio. Crediamo che il vero valore della nostra azienda risieda nelle persone, sia quelle che lavorano con noi ogni giorno, sia quelle che possiamo aiutare attraverso le nostre iniziative di solidarietà. Questo Natale vogliamo portare un messaggio di speranza, gioia e condivisione", afferma in una nota il management di Emmepi Group.

Emmepi Group ha sede operativa e legale a Perugia e all'attivo un totale di nove sedi produttive tra Milano, Novara, Treviso, Cesena e Manchester.



