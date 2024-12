Attese pioggia e neve, allerta gialla in tutta l'Umbria

Sarà un venerdì 20 dicembre da allerta gialla in tutta l'Umbria per l'arrivo di una perturbazione che porterà pioggia e neve. La Protezione civile parla di maltempo diffuso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale sia sui settori occidentali e orientali della regione. Le nevicate, anche abbondanti, sono attese in particolare sull'Appennino, a parte dai 900-1.100 metri di quota, per poi abbassarsi, in serata, fino ai 700 metri.

I fenomeni dovrebbero attenuarsi nella mattinata di sabato, quando sull'Umbria è atteso il sole.

Temperature in sensibile diminuzione.



