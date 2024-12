Assemblea legislativa vota per presidente ma niente quorum

Le procedure per l'elezione del presidente e dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa hanno aperto i lavori della 12/a legislatura regionale. La seduta, presieduta dal "consigliere anziano" Enrico Melasecche, ha visto lo svolgimento di tre votazioni, che non hanno portato al raggiungimento del quorum dei quattro quinti previsto dallo Statuto.

L'Aula - ha reso noto Palazzo Cesaroni - si riunirà nuovamente venerdì 20 dicembre, alle ore 10, quando per l'elezione sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri.



