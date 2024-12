Zuppi, diplomazia e organismi per risolvere i conflitti

"Abbiamo ancora più necessità della diplomazia e degli organismi internazionali, di quelli sovranazionali che sono gli strumenti privilegiati per risolvere i conflitti non con le armi, ma con il diritto": a dirlo è stato il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Matteo Maria Zuppi, partecipando, da remoto, alla conferenza "Dialogo e cooperazione per la pace nelle diversità", organizzata dal Sioi presso la Sala della Conciliazione del Comune di Assisi.

Riferendosi sia alla diplomazia che agli organismi internazionali, Zuppi ha sottolineato che "qualche volta li abbiamo troppo indeboliti e "si fatica a rispondere alle sfide".

"In molte crisi sono stati messi da parte - ha aggiunto - e questo ha favorito l'assunzione dei conflitti, l'affronto con la logica della forza".

"La vera forza è quella sovra nazionale - ha ribadito il presidente della Cei -, la diplomazia. Se la mettiamo da parte perdiamo i ponti e finiamo per costruire soltanto i muri e questo è molto pericoloso".

Al convegno ha portato i saluti anche la neo presidente della Regione Umbria e già sindaca di Assisi, Stefania Proietti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA