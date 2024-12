Verini, con giunta Umbria può iniziare il cambiamento

Per il senatore umbro del Pd Walter Verini "con la formazione della Giunta regionale l'Umbria può iniziare quel cammino di cambiamento, attenzione ai temi delle persone e della società (quelli della salute, delle fragilità, della crescita e del lavoro, dell'innovazione ambientale) che i cittadini con il voto hanno chiesto e consegnato alla presidente Stefania Proietti". "Lei, la sua squadra di Giunta, i consiglieri del Pd e della maggioranza - dice in una nota - hanno le carte in regola, per esperienze, capacità, passione, per rispondere alle attese e per trasformare un importante e unitario modello elettorale in quel modello di governo che gli umbri aspettano e si meritano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA