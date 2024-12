Trenitalia conferma principali collegamenti per l'Umbria

Confermati principali collegamenti per l'Umbria nell'offerta invernale di Trenitalia (Gruppo FS), partita all'insegna del turismo sostenibile e dell'intermodalità.

Per quanto riguarda i treni nazionali in circolazione in Umbria restano gli Intercity tra Perugia-Ancona-Roma, i due Frecciarossa in circolazione ogni giorno tra Perugia e Milano-Torino e i Frecciargento Ravenna-Foligno-Spoleto-Terni-Roma.

Inoltre - spiega Trenitalia in un comunicato -, i collegamenti Frecciarossa e FrecciaLink offrono la possibilità di viaggiare giornalmente da Assisi e Perugia verso Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna e Venezia.

La programmazione dell'offerta concertata con Regione Umbria, committente e programmatrice dei servizi ferroviari, si traduce per il 2025 in 119 treni al giorno, dal lunedì al venerdì, con oltre 97 mila posti totali e 700 posti bici; 102 treni il sabato con oltre 83 mila posti offerti e circa 600 posti bici; 54 treni la domenica e festivi con circa 55 mila posti totali offerti e 330 posti bici.

Potenziata l'offerta dedicata alla mobilità nei fine settimana, nei ponti per le festività e l'offerta dedicata al pendolarismo settimanale, con l'avvio di nuovi servizi o la conferma di collegamenti già introdotti con successo durante l'estate appena trascorsa.

Con l'inizio del nuovo anno Regionale introdurrà un nuovo sistema completamente automatico per l'erogazione dell'indennizzo da ritardo riservato a chi sceglie di acquistare il biglietto digitale con carte di pagamento. Tra le novità anche la possibilità di acquistare il biglietto digitale regionale direttamente in biglietteria.

La mobilità in Umbria è poi ancora più capillare grazie ai servizi intermodali treno+Link. In cooperazione con Busitalia, giungendo in treno, è possibile percorrere in bus l'ultimo miglio che separa il viaggiatore da alcuni borghi medievali tra i più belli d'Italia. I servizi treno+bus attivi sono: Assisi Link, Marmore Link, Narni Link, Piediluco Link e Spoleto Link; quello treno+funicolare è l'Orvieto Link. Infine, l'Umbria Airlink, il collegamento tra l'aeroporto internazionale San Francesco d'Assisi e la rete ferroviaria nazionale, con interscambio nelle stazioni di Perugia e Assisi. È possibile acquistare i biglietti treno+Link in un'unica soluzione tramite APP Trenitalia o sito www.trenitalia.com.

Confermato, inoltre, da Busitalia il servizio di navigazione del Lago Trasimeno e le sue isole.

Con Regionale, inoltre, sarà possibile raggiungere eventi natalizi e mercatini di Natale in tutta Italia, dal Christkindlmarkt di Bolzano, al Mercato di Natale di Asti, all'evento "Natale ad Assisi" fino ai Mercatini di Natale di Pietrarsa. Su trenitalia.com e sui canali social Instagram e Facebook del Regionale, è possibile scoprire tutte le destinazioni del Natale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA