Squarta nel bureau dei Conservatori e riformisti europei

Marco Squarta, europarlamentare di Fratelli d'Italia, è stato nominato nell'Ufficio di Presidenza (bureau) del Gruppo dei Conservatori e riformisti europei al Parlamento europeo. Un incarico definito "strategico di grande responsabilità" da Squarta che ha "accolto con determinazione e spirito di servizio".

Il bureau - è detto in una nota dell'esponente di FdI - rappresenta il cuore decisionale del Gruppo Ecr, è l'organo dove vengono definite le strategie politiche, affrontate le questioni più complesse e organizzati i lavori delle sessioni plenarie. La nomina di Squarta "sottolinea la fiducia riposta nella sua esperienza e nel suo impegno per rappresentare al meglio le istanze dei conservatori europei".

Squarta ha voluto ringraziare in particolare la delegazione italiana di Fratelli d'Italia, che lo ha sostenuto all'unanimità per questo ruolo, sottolineando l'importanza di "un lavoro di squadra coeso e condiviso". "Questo incarico - ha dichiarato Squarta - rappresenta una grande responsabilità e un'importante opportunità per contribuire in maniera concreta alle scelte politiche che riguardano il futuro dell'Europa. Lavorerò con il massimo impegno per rappresentare al meglio l'Italia e promuovere i valori del nostro gruppo politico, per un'Europa più vicina ai cittadini e attenta alle esigenze dei territori."



