Proietti, in Umbria Giunta politica e di forte competenza

"Una giunta politica con esponenti e segretari di partito che esprimono però competenze molto forti": così ha definito il nuovo Esecutivo la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. "Una scelta - ha detto - che arriva da un mio disegno preciso di Giunta dopo la valutazione di tante componenti, dalla struttura regionale ai partiti. Le deleghe sono state date considerando le sensibilità dei partiti.

La mia sfida è amministrare collegialmente e ci confronteremo sempre sulle scelte anche con i tecnici degli uffici che poi che devono fare la loro parte". E sulla sanità "ci ho messo la faccia" ha ricendicato.

Proietti ha così presentato "il lavoro di 12 giorni dall'insediamento". "Ci ritroviamo un mese dopo le elezioni ed in tempi record presentiamo la giunta - ha sottolineato ancora - e da oggi insieme agli assessori saremo presenti in tutte le sedi istituzionali per lavorare nei tanti uffici regionali.

Siamo stai veloci perché veloci dobbiamo esserlo con le scelte coraggiose da fare con una vera e propria terapia d'urto".

La presidente ha parlato anche della sua delega alla Sanità.

"Il mio intervento - ha spiegato - è per incidere in maniera veloce e decisa. I cittadini devono sapere che c'è una presidente che si prende questa responsabilità. Nomineremo figure apicali per direttori e dirigenti e lavoreremo però per avvisi pubblici scegliendo il miglior curriculum tecnico. Faremo di tutto per riportare la sanità dove era".



