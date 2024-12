Donazione all'Aucc da Umbra acque e circolo La Sorgente

A Natale si stanno susseguendo i gesti di solidarietà e generosità rivolti all'Associazione umbra per la lotta contro il cancro: dopo i cesti natalizi, ora è la volta di altre donazione: i dipendenti e il consiglio di amministrazione di Umbra acque, insieme al circolo "La Sorgente", hanno, infatti, consegnato un assegno all'associazione che andrà a supporto dei servizi gratuiti erogati ai pazienti oncologici.

Servizi essenziali - ricorda l'Aucc in una nota - che vanno dall'assistenza oncologica domiciliare, al servizio di psiconcologia, di psicoterapia di gruppo a mediazione artistica, di assistenza amicale, di riflessologia plantare, di fisioterapia riabilitativa.

La donazione è stata un "gesto molto apprezzato" dall'associazione, "non scontato", come afferma il presidente, Giuseppe Caforio. "Queste iniziative di grande generosità e altruismo - sottolinea - sono linfa per mantenere un livello alto e di qualità dei nostri servizi, gratuiti, al paziente oncologico e per sostenere la ricerca che è il mezzo indispensabile e imprescindibile per contrastare il cancro e dare nuove speranze di vita a chi è malato. Ringrazio tutte le persone che hanno avuto un pensiero per chi soffre, ma anche per chi è in salute". Per il presidente, infatti, "il cancro è una questione di tutta la comunità. Solo insieme e con il contributo di tutti la ricerca può sconfiggere questa malattia".



