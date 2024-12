Alimentare: cambio ai vertici in casa Monini

Cambio ai vertici in casa Monini: Umberto Villa, già parte del gruppo dirigenziale, assume il ruolo di direttore generale, succedendo a Riccardo Cereda, mentre Loreto Angelucci, con una carriera nel settore agroalimentare, diventa nuovo direttore commerciale. Entrambi i manager riporteranno direttamente al presidente e amministratore delegato Zefferino Monini, spiega l'azienda umbra.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto nei loro nuovi ruoli a due professionisti che portano con sé un bagaglio di competenze ed esperienze fondamentali per affrontare le sfide di un mercato complesso e in rapida evoluzione" ha affermato Zefferino Monini. "In un contesto economico caratterizzato da significative sfide per il settore agroalimentare e olivicolo - aggiunge -, Monini conferma il proprio impegno a mantenere una struttura aziendale rigorosa, flessibile e resiliente, capace di rispondere prontamente alle esigenze del mercato e della società e di contribuire a valorizzare uno dei gioielli del made in Italy".

Monini, nonostante un contesto economico di mercato definito complesso, ha chiuso il 2023 con un fatturato di 195 milioni di euro, in crescita sull'anno precedente, con performance "brillanti" sia in volume sia in valore all'estero e per il segmento 100% italiano.



