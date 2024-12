Umbria jazz celebra 40 anni con clinics del Berklee College

Sono aperte le iscrizioni per le clinics del Berklee College of Musica di Boston a Umbria jazz, dall'8 al 20 luglio a Perugia. Appuntamento che segna un "importante" anniversario: è infatti il quarantesimo anno di collaborazione tra Umbria jazz e il Berklee College, che sposta per due settimane le sue aule a Perugia per offrire agli iscritti l'opportunità di studiare con uno dei migliori programmi musicali dedicati alla didattica.

Uj ricorda che dall'anno della fondazione, il 1945, per il Berklee College sono passati, tra i tanti, Diana Krall, John Scofield, Bill Frisell, Branford Marsalis, Esperanza Spalding, Steve Vai, Gary Burton, Chaka Khan, Tony Bennett, Joe Zawinul, Joe Lovano, Pat Metheny. Complessivamente i diplomati del Berklee hanno vinto nelle loro carriere oltre 250 Grammy Awards.

Le clinics sono ormai parte integrante di Umbria Jazz, della sua identità e della sua offerta qualitativa e sono considerate "una ricchezza culturale ed economica per Perugia, grazie al consistente indotto che creano". "Rappresentano un patrimonio che va difeso per la sua unicità e perché potrà essere un asset importante per il futuro del festival e della città" sottolinea Umbria jazz.

Si accede ai corsi attraverso l'invio di una application online tramite il link: https://www.berklee.edu/berkleeontheroad/berklee-in-italy. Tutte le informazioni sul https://www.umbriajazz.it/umbria-jazz-clinics/



