Riesame Perugia esamina ricorso per indagine dossier

La richiesta di pronunciarsi nel merito del ricorso nel suo complesso e non solo sulla questione della competenza è stata posta dal procuratore di Perugia Raffaele Cantone al tribunale del riesame chiamato a decidere sull'istanza dei magistrati contro la decisione del gip di non applicare gli arresti domiciliari al tenente della guardia di finanza Pasquale Striano e all'ex sostituto della Dna Antonio Laudati nell'ambito dell'indagine sui presunti accessi abusivi alle banche dati della Procura nazionale antimafia.

Ai giudici la difesa del magistrato ha posto preliminarmente la questione di competenza territoriale della Procura perugina.

I giudici sono ora in camera di consiglio per decidere sull'istanza di Cantone.

Nei giorni scorsi il gip di Perugia ha stabilito che l'indagine è di competenza dei magistrati di Roma e non di quelli di Perugia. Lo ha fatto sulla base di una sentenza della Cassazione relativa a un altro caso in base alla quale è l'Ufficio della capitale a doversi occupare dei procedimenti che coinvolgono i magistrati della Dna come indagati o parti offese.

Pronuncia già depositata dalla difesa di Laudati anche al Riesame.

Gli atti del procedimento sono ancora formalmente alla Procura di Perugia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA