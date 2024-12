Proietti, tensione morale per la squadra migliore possibile

Quella sulla nuova giunta regionale dell'Umbria "è una tensione morale per volere trovare la migliore squadra possibile per l'Umbria dei prossimi cinque anni". Lo ha detto la presidente Stefania Proietti a margine della presentazione di un nuovo treno. "La proposta della Giunta è la mia e me ne prendo tutta la responsabilità" ha aggiunto.

Proietti ha quindi sottolineato l'importanza "dell'ascolto delle forze politiche e dei partiti, della ricerca delle migliori competenze che possono offrire dentro o fuori le loro forze".

La presidente ha quindi risposto "assolutamente sì" alla domanda se la Giunta sarà pronta per la prima riunione dell'Assemblea, giovedì. "Quel tempo che abbiamo l'ho voluto prendere per mettere al meglio le cose - ha aggiunto - saremo puntuali con la squadra di governo che presenteremo comunque prima".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA