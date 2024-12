Prisco, grazie a emendamento FdI fondi per sisma Umbertide

"La Commissione Bilancio della Camera, durante la seduta notturna, ha approvato l'emendamento di Fratelli d'Italia che apre le porte alla ricostruzione post sisma di Umbertide - Pierantonio, Perugia - Sant'Orfeto e Gubbio. La riformulazione del Governo all'emendamento dei colleghi di Fratelli d'Italia Gostoli e Giorgianni, stanzia i fondi però progettazione e successiva ricostruzione": è quanto afferma il sottosegretario al Ministero dell'Interno e coordinatore regionale di FdI Umbria, Emanuele Prisco. "Per dare una spinta alla ricostruzione il Governo ha drenato 5 milioni di euro per il 2025 e 7 milioni di euro per il 2026 per avviare attività di progettazione e opere di ricostruzione, affidati alla Struttura del Commissario alla Guido Castelli, senza nuovi oneri per la finanza pubblica e con la possibilità, dal 2027, di accedere a un fondo di oltre un miliardo di euro" aggiunge in una nota.

"Inoltre, per alleviare il carico economico delle famiglie colpite dal terremoto, viene confermata l'esenzione Imu per i fabbricati abitativi inagibili per il 2025 e fino alla loro ricostruzione. E' questa una ulteriore testimonianza dell'impegno di FdI e del Governo Meloni" ha sottolineato ancora Prisco.



