Ore decisive per la nuova Giunta della Regione Umbria

Sono ore decisive e di tensioni non ancora del tutto svanite per la formazione della nuova Giunta della Regione Umbria guidata dal centrosinistra con la presidente, civica, Stefania Proietti. L'esecutivo dovrà essere varato entro la prima riunione dell'Assemblea legislativa convocata per giovedì.

Nelle ultime ore - secondo indiscrezioni raccolte dall'ANSA - avrebbe preso sempre più consistenza la possibilità che Proietti tenga per sé la delega alla sanità. Settore sul quale si è concentrato il confronto tra le forze di maggioranza. Da capire se questo avrà ripercussioni sullo schema di Giunta ipotizzato inizialmente con due assessori al Pd, la capogruppo uscente Simona Meloni e il segretario umbro Tommaso Bori, uno ciascuno a Movimento 5 stelle, il coordinatore Thomas De Luca, Avs e Umbria domani. In ballo anche la presidenza dell'Assemblea legislativa destinata al Pd.

Degli assetti della nuova Giunta umbra si stanno interessando anche i vertici nazionali dei partiti.



