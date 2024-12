Nuova Giunta Umbria, tre assessori Pd e sanità alla presidente

Tre assessori al Pd, uno a M5s e un altro ad Avs ma la delega alla sanità in mano alla presidente Stefania Proietti sembra ormai essere lo schema della nuova Giunta regionale umbra guidata dalla coalizione di centrosinistra e civici. Niente di ufficiale ancora, anche perché il confronto è ancora in corso su alcuni dei settori.

Secondo quanto risulta all'ANSA, vicepresidente della Giunta sarà Tommaso Bori, segretario umbro del Pd e a lungo indicato come assessore alla sanità. Il Partito democratico sarà rappresentato anche da Simona Meloni, capogruppo regionale uscente, e da Francesco De Rebotti, già sindaco di Narni. Per il Movimento 5 stelle in Giunta entrerà il coordinatore umbro Thomas De Luca mentre ancora incertezza, a seconda delle deleghe che saranno assegnate, sull'assessore di Avs.

Dall'esecutivo scompare invece Umbria domani, formazione civica che fa riferimento a Proietti.

Aperta appare poi la partita per la presidenza dell'Assemblea legislativa. Inizialmente era stato indicato il nome di De Rebotti ora destinato a diventare assessore. Non ancora chiaro su chi confluirà quindi la maggioranza.



