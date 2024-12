Melasecche a presentazione nuovo treno, 'giorno importante'

"Oggi è una bella occasione, importante, perché vedo che gradualmente quanto avevamo detto con l'amministratore delegato di Trenitalia Corradi sta avvenendo. Il contratto decennale che la giunta Tesei e io come assessore abbiamo voluto concludere con Trenitalia sta portando tutti gradualmente quei risultati di cui abbiamo parlato. Questo è uno dei primi": lo ha detto l'ex assessore regionale ai trasporti e alle infrastrutture, il consigliere regionale della Lega Enrico Melasecche, ad Assisi in occasione della presentazione del nuovo treno elettrico di ultima generazione che circolerà sulla linea Foligno-Perugia-Terontola e Foligno-Ancona.

"Mano a mano - ha aggiunto Melascche - il materiale rotabile vecchissimo, parliamo di 40 anni circa, lo stiamo sostituendo e questo è molto bello perché si presenta ai viaggiatori con un look e una funzionalità totalmente diversa. Quindi - ha concluso - il futuro è oggi".



