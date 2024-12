'Ercole Olivario-Sezione Olive da tavola', i vincitori

Si è svolta a Perugia, nella sede della Camera di commercio dell'Umbria, la cerimonia di proclamazione dei vincitori della quarta edizione del concorso nazionale "Ercole Olivario - Sezione Olive da tavola".

Queste le migliori produzioni: Categoria olive al naturale - fermentate al naturale: 1° Classificato - l'Azienda Oilivis srl della Puglia con le olive Leccino; 2° Classificato - l'Unione Agricoltori Itrani Società Cooperativa del Lazio con le olive Itrana nera; 3° Classificato pari merito - L'Azienda agricola Armato Cristina della Liguria con le olive Taggiasca e l'Azienda agricola Casino Re di Coletta Filomena del Lazio con le olive Itrana nera.

Categoria olive al naturale - disidratate / raggrinzite 1° Classificato - l'Azienda Oilivis srl della Puglia con le olive Leccino- Sal Secco dal sapore delicato; Categoria olive conciate - lavorate con il metodo Castelvetrano 1° Classificato - l'Azienda Agricola Pisciotta srl della Sicilia con Cusà - olive verdi Castelvetrano con la varietà Nocellara del Belice; Per la categoria olive conciate - lavorate con il metodo Sivigliano 1° Classificato - l'Azienda Olivicola Capuano Ss della Puglia con le olive Bella di Cerignola denocciolate; 2° Classificato - l'Olivicola Casolana Società Cooperativa dell'Abruzzo con le olive Intosso.

Categoria olive condite 1° Classificato - l'Azienda agricola De Carlo della Puglia con le olive denocciolate alla Pugliese varietà Termite di Bitetto; 2° Classificato - Terramia Società Cooperativa della Sicilia con le olive verdi denocciolate Nocellara del Belice; 3° Classificato - Società agricola Cataldo Antonio della Calabria con le olive verdi varietà Carolea; Categoria Patè di olive 1° Classificato - L'Azienda agricola Gabriele Francesco della Calabria con le olive Le Mie Olive; 2° Classificato - Terramia Società Cooperativa della Sicilia con un patè di olive verdi; 3° Classificato - L'Azienda agricola Pisciotta srls della Sicilia con un patè di olive nere.

L'incontro è stato l'occasione - spiega una nota della Camera di commercio - per rimarcare l'affermarsi delle olive da tavola, un settore in continua crescita, considerato ideale per regimi dietetici orientati al benessere generale, grazie all'alto contenuto di nutrienti benefici e al ricco corredo di antiossidanti, grassi monoinsaturi e vitamine, tutte componenti in grado di determinare effetti positivi per la salute e per la corretta funzionalità del sistema cardiovascolare.

La cerimonia, moderata da Federico Sisti, segretario generale della Camera di commercio dell'Umbria, ha visto la partecipazione di Giorgio Mencaroni, presidente dell'ente camerale e del Comitato di coordinamento dell'Ercole Olivario.

Mencaroni ha confermato come il settore delle olive da mensa "abbia interessanti opportunità di sviluppo e diversificazione produttiva per moltissime imprese olivicole", con potenzialità cospicue di crescita legate sia all'insufficienza del prodotto nazionale rispetto agli elevati consumi interni, sia all'incremento tendenziale dell'export. Il presidente ha poi ribadito gli obiettivi che il Comitato di coordinamento del concorso si è prefissato: "Creare un premio che sia il punto di partenza per affrontare le tematiche delle olive da mensa su un tavolo allargato, incentivare la produzione di qualità, stimolare una produzione sostenibile, creare una piattaforma per inserire eventi di formazione rivolti ai produttori, avvicinare la ricerca al mondo reale e costruire un percorso che coinvolga non solo i produttori, ma anche i ristoratori e consumatori".

Per quanto concerne i temi legati a formazione e promozione, Mencaroni ha infine ribadito che, come per il Concorso Ercole Olivario, "il progetto per le olive da tavola non si esaurisce con il solo premio, ma prevede l'avvio di iniziative promozionali sia in Italia che all'estero".

Durante la mattinata sono state inoltre assegnate le Menzioni di merito previste dal regolamento: Menzione di merito Giovane Imprenditore, riservato al titolare under 40 che ha ottenuto il miglior punteggio, alla Società agricola Fratelli Pinna ss della Sardegna; Menzione di Merito Impresa Biologica, attribuito all'impresa biologica partecipante che abbia raccolto il punteggio più alto, all'Azienda agricola Salella di Pasquale De Iorio della Campania.

Una Menzione di Merito, infine, è stata assegnata all'azienda agricola Priori Mario del Lazio per l'estrema piacevolezza del patè di olive presentato.

Il concorso "Olive da Tavola" è organizzato dall'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in collaborazione con la Camera di commercio dell'Umbria, il Ministero dell'agricoltura, il Ministero delle imprese e del Made in Italy ed Agenzia Ice.



