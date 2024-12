Bori, soddisfazione per ricostruzione dopo sisma Umbertide

Il segretario del Partito democratico dell'Umbria, Tommaso Bori, ha espresso "soddisfazione per l'approvazione, da parte della Commissione Bilancio della Camera, dell'emendamento che stanzia i finanziamenti per la ricostruzione post terremoto a sostegno delle comunità di Umbertide e Sant'Orfeto colpite dal sisma del 2023 e che la destra aveva dimenticato". "Il nostro impegno - sostiene in una nota - è sempre stato quello di far uscire dall'oblio queste zone, colpite da un sisma che ha provocato danni ingenti e che il centrodestra, in Regione e al Governo nazionale, non sembra affrontare. L'emendamento stanzia 5 milioni per il 2025 e 7 per il 2026, consentendo di avviare la ricostruzione che potrà così contare un Fondo dedicato. Per il Pd dell'Umbria la ricostruzione post sisma è sempre stata una priorità e l'azione concretizzata con gli emendamenti alla manovra rendono merito al lavoro impostato negli anni, su tutti i livelli istituzionali".



