Ascani, giustizia è stata fatta su ex giunta di Terni

"La decisione della Corte dei conti spazza via le falsità di questi anni, ma certamente non risarcisce gli imputati, che hanno dovuto affrontare spiacevoli attacchi e situazioni di difficoltà. Giustizia è stata fatta, confermando quanto, come comunità del Pd, abbiamo sempre saputo e sostenuto": così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem.

"La verità - sottolinea Ascani - è stata riconosciuta: l'ex sindaco Leopoldo Di Girolamo e la sua giunta hanno agito per il bene della comunità ternana, per evitare il dissesto, pur non riuscendo a scongiurarlo. La sentenza di assoluzione della Corte dei conti, che fa seguito a quella della giustizia penale, attesta che Terni è stata amministrata da persone perbene, capaci e responsabili, che hanno messo al centro della loro azione l'interesse delle cittadine e dei cittadini".



