Ascani annuncia fondi per il terremoto di Umbertide

"Nella notte la Commissione Bilancio ha approvato un emendamento alla manovra che assorbe quello a mia prima firma, a sostegno delle comunità di Umbertide e Sant'Orfeto, colpite dal terremoto del 2023. Si stanziano 5 milioni per il 2025 e 7 milioni per il 2026 per avviare la ricostruzione, che potrà entrare nel vivo nel 2027 con finanziamenti del Fondo dedicato": ad annunciarlo è Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata Pd. "Un primo segnale per il quale ci battiamo da tempo, già dalla scorsa legge di bilancio, con emendamenti e ordini del giorno" aggiunge.

Per Ascani "l'impegno non si può esaurire". "Servono maggiori risorse e investimenti - sostiene - per risanare le ferite di una comunità che ha subito gli effetti devastanti di un sisma, ricucire il rapporto con il proprio territorio di appartenenza e dare strumenti alle cittadine e ai cittadini umbri per riappropriarsi finalmente della propria normalità, dopo tanti, troppi, mesi".



