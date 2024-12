Arrivano in Umbria i finanziamenti della Fondazione Telethon

Arrivano anche in Umbria i finanziamenti della Fondazione Telethon. Assegnati con il bando multi-round e fondi raccolti grazie alle donazioni dei cittadini, che finanzieranno la ricerca sulle malattie genetiche rare.

"Il bando è un'occasione importantissima per garantire lo sviluppo di questi progetti grazie agli importanti fondi destinati per la ricerca sulle malattie rare" ha commentato Celeste Scotti, direttore Ricerca e Sviluppo di Fondazione Telethon. "Ogni ricercatore, con ogni progetto candidato, contribuisce ad un avanzamento della scienza e dona la speranza alla comunità dei pazienti di poter avere soluzioni concrete per le proprie patologie rare" ha aggiunto.

Con la ricerca finanziata in Umbria - annuncia fondazione Telethon in un comunicato - Maria Teresa Pallotta dell'Università degli Studi di Perugia, approfondirà con il suo gruppo la sindrome di Wolfram di tipo 1 (WS1), una malattia multisistemica caratterizzata da diabete mellito di tipo 1 a insorgenza pediatrica, diabete insipido (una condizione metabolica associata alla produzione di grandi quantità di urina e a una sete molto intensa), atrofia ottica progressiva, sordità neurosensoriale e sintomi neurologici dovuti a disfunzione del sistema nervoso autonomo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA