Verini, Di Girolamo e la sua giunta persone perbene

"Voglio aggiungere la mia soddisfazione a quella già espressa dai segretari Pd di Terni e provincia, Spinelli e Bellini, per la sentenza definitiva della Corte dei conti a favore dell'ex sindaco Di Girolamo, dell'assessore Piacenti D'Ubaldi e di tutti i membri della giunta. Questa di oggi, in sede contabile, si aggiunge ad altri pronunciamenti analoghi nei confronti degli amministratori ternani, che avevano già da tempo confermato quello che tutti sapevano, a partire dai cittadini ternani: Leo Di Girolamo e le persone della sua giunta erano e sono persone perbene, che hanno sempre messo al centro gli interessi della comunità ternana".

Così il senatore Walter Verini, segretario della commissione Giustizia e capogruppo Pd in Antimafia.

"Lo dicemmo - questo - anche nei giorni ingiusti e dolorosi di provvedimenti pesanti e discutibili della stessa Magistratura - prosegue Verini in una sua nota - che anche nelle modalità in cui vennero attuati, sollevarono interrogativi e perplessità. Questa sentenza non risarcisce certamente il dolore e il danno subito da queste persone, anche a causa di attacchi e speculazioni politiche, ma rende comunque giustizia a persone di cui la comunità ternana non ha mai dubitato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA