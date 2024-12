Rapina con pistola in tabaccheria a Perugia, fermato un uomo

Il personale della polizia di Stato, a seguito degli approfondimenti investigativi svolti con riferimento ad una serie di reati contro il patrimonio a Perugia e Foligno, ha individuato quale presunto autore degli stessi - e sottoposto a fermo - un cittadino marocchino di 30 ritenuto responsabile di furto, rapina, porto abusivo di arma da fuoco in luogo pubblico e indebito utilizzo di carte di credito.

Le indagini della squadra mobile erano iniziate lo scorso novembre, quando l'indagato - secondo la ricostruzione degli investigatori - dopo essere entrato in una tabaccheria di Perugia armato di pistola, aveva percosso violentemente il titolare, rubando dalla cassa 150 euro in contanti, prima di fuggire. Il personale della squadra mobile, coordinato dalla Procura di Perugia è riuscito a risalire all'identità del presunto responsabile.

Dagli approfondimenti investigativi - spiega la stessa Procura - sono emersi indizi tali da ritenerlo l'autore anche di un altro episodio di furto, commesso lo stesso giorno a Foligno, ai danni di una donna alla quale era stata sottratta una borsa; in particolare l'indagato si sarebbe introdotto all'interno dell'ufficio di una dipendente delle Ferrovie dello Stato e, dopo aver rubato la borsa di quest'ultima, avrebbe poi utilizzato indebitamente la carta bancomat custodita a suo interno per fare acquisti.

Coordinatosi con la Procura della Repubblica di Spoleto, nel territorio della quale risultavano commessi via via altri reati rispetto a quelli originariamente accertati, alla luce degli elementi investigativi acquisiti, la Procura di Perugia ha disposto il fermo dell'indiziato.

Il personale della squadra mobile ha rintracciato l'indagato, nell'occasione in compagnia di un cittadino italiano di 45 anni. Entrambi sono stati sottoposti a perquisizione, estesa poi anche ai rispettivi domicili. Nella casa del 45enne sono stati trovati alcuni involucri di cocaina, per un peso di 20 grammi circa oltre a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Oltre al sequestro del materiale, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, su disposizione della Procura della Repubblica di Spoleto competente per territorio in relazione al luogo in cui è stato eseguito il fermo.



