Altra grande diretta di Serie C in esclusiva su UmbriaTv. La gara di calcio Pescara-Ternana, prevista per domenica 22 dicembre 2024, sarà trasmessa sul digitale terrestre sul canale 10. La telecronaca sarà affidata ai giornalisti Lorenzo Pelucca e Massimo Laureti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA