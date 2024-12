In ospedale Terni nuova sala meeting per attività da remoto

Inaugurata giovedi 12 dicembre nell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, la seconda sala meeting con strumentario audio-video integrato in 4K ad alta definizione, donata dall'associazione Terni Digital.

Il nuovo spazio si trova presso la struttura complessa di oncologia medica e traslazionale del Santa Maria, diretta dal dottor Sergio Bracarda. Si tratta della seconda sala meeting donata da Terni Digital (la prima sempre nel medesimo reparto fu inaugurata nel periodo Covid), predisposta in maniera permanente per lo svolgimento di attività in remoto: riunioni virtuali dei gruppi multidisciplinari, webinar, meeting di ricerca, connessione con centri nazionali e internazionali, riunioni di comitati scientifici e gruppi di studio, organizzazione di eventi online.

La sala è stata presentata con un breve evento al quale - riferisce l'ospedale - ha preso parte il presidente di Terni Digital, Edoardo Desiderio e il dottor Bracarda, insieme a loro anche le famiglie Stufara e Mignuzzi che hanno organizzato la raccolta fondi in memoria dei loro cari, permettendo l'acquisto della strumentazione tecnologica necessaria alla sala. La realizzazione del nuovo spazio è stato resa possibile grazie alla donazione di uno strumentario tecnico di alta qualità da parte dell'associazione Terni Digital, che da anni è ormai un punto di riferimento nazionale e locale sull'innovazione tecnologica, svolgendo importanti attività sociali e culturali per sensibilizzare il territorio umbro e in particolare la città di Terni ai temi del digitale, tra cui la 'Terni Digital Week' giunta alla sua sesta edizione.



