Erasmus+ per studenti, dipendenti e imprenditori del turismo

Federalberghi e Confcommercio Umbria, primi in Italia, hanno sperimentato in modo nuovo nel 2024 il programma dell'Unione Europea Erasmus+, portando in Germania, Spagna e Grecia studenti, lavoratori delle imprese turistico ricettive ed imprenditori per ampliare il panorama delle loro competenze e delle loro esperienze, in un interscambio turistico-culturale europeo che ha dato ottimi frutti.

I risultati del programma Erasmus+ 2024 - che ha coinvolto nove studenti post diploma, 25 collaboratori di imprese ricettive e 20 imprenditori - e le nuove tappe del programma 2025 sono stati presentati in una conferenza stampa dal presidente di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni e dal presidente di Federalberghi Umbria Simone Fittuccia, alla presenza di molti partecipanti al progetto.

I nove diplomati, provenienti in parte dall'Istituto tecnico economico e professionale "Casagrande-Cesi" di Terni, dall'Istituto Don Bosco di Perugia e in parte da istituti fuori Umbria, hanno fatto una esperienza di tre mesi in una grande struttura ricettiva della città di Chania, a Creta, potendo così sperimentare ed arricchire le competenze acquisite a scuola in un contesto e con clientela internazionale.

I collaboratori delle imprese ricettive, provenienti da strutture di tutta l'Umbria, operanti come receptionist, addetti al marketing e alla comunicazione, hanno soggiornato per 13 giorni a Berlino, dove hanno svolto attività formativa sulla lingua, visitato strutture per confrontarsi con le realtà ricettive di una delle capitali del turismo mondiali e partecipato alla Itb - Internationale Tourismus Borse 2024, una tra le fiere del comparto turistico più importanti al mondo, destinata al pubblico e ai professionisti del settore.

A marzo scorso, 20 imprenditori Federalberghi Umbria, anch'essi di varie località, si sono recati a Valencia, visitando alcune strutture ricettive, alternando momenti formativi ed esperienziali. Una esperienza per tutti i partecipanti estremamente positiva, tanto che per il 2025 Federalberghi Umbria non solo la riproporrà in ambito locale, ma amplierà la partecipazione alle Federalberghi di altre regioni.

Il format e le tipologie di soggetti coinvolti rimarranno gli stessi - studenti, titolari ed addetti di strutture associate a Federalberghi - ma si stanno valutando anche altre destinazioni, come Granada, Londra, Cipro. Collaboratori ed imprenditori partiranno a fine marzo, per un soggiorno di otto giorni.

I partecipanti saranno selezionati, a fronte di un numero di domande superiore alle disponibilità, sulla base di un apposito bando. Federalberghi Umbria è a disposizione per maggiori informazioni: tel. 075.506711, federalberghi@confcommercio.umbria.it "Il comparto turistico-ricettivo ha nelle risorse umane una componente e un valore aggiunto fondamentale - ha sottolineato in una nota il presidente di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni - ma, come tanti altri settori, ha grandi difficoltà a trovare personale qualificato. Consentire a giovani neo-diplomati di fare una esperienza all'estero è un fattore molto importante per arricchire il loro bagaglio professionale e poterli poi inserire in un contesto lavorativo che li possa gratificare e valorizzare al meglio".

"La competizione in ambito turistico è globale - ha aggiunto il presidente di Federalberghi Umbria Simone Fittuccia - e gli standard dell'offerta devono rispondere a questa logica. Per questo è essenziale anche per noi imprenditori confrontarci con il mondo, così da rendere più competitiva l'offerta dell'Umbria non solo grazie alla riqualificazione delle strutture, a cui sono finalizzati i bandi regionali attualmente operativi, ma anche in virtù di una visione e di un approccio strategico in linea con le richieste del mercato".



