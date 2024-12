Bori, Corte dei Conti su ex amministratori, giornata epocale

"La città di Terni e la comunità democratica oggi possono scrivere un nuovo inizio. La decisione della seconda sezione centrale d'appello della Corte dei Conti ha accolto i ricorsi presentati dall'ex assessore al bilancio del Comune di Terni, Vittorio Piacenti D'Ubaldi - in via principale - e dall'ex sindaco Leopoldo Di Girolamo in merito alle sanzioni - 59.034 euro per il primo, 11.180 euro per il secondo - che erano state stabilite dalla Corte dei Conti dell'Umbria poco più di due anni fa e ha respinto il ricorso della procura della Corte dei Conti dell'Umbria contro le assoluzioni degli altri sette convenuti: gli ex assessori Francesca Malafoglia, Emilio Giacchetti, Stefano Bucari, Francesco Andreani, Daniela Tedeschi, Cristhia Falchetti Ballerani e Tiziana De Angelis". Lo riferisce in una sua nota il segretario regionale del Partito democratico, Tommaso Bori.

"Una giornata epocale - commenta Bori - che ci permetterà di ripartire con forza, costruendo insieme un'alternativa valida contro chi disprezza i cittadini e non persegue il bene comune "Esprimo profonda soddisfazione - aggiunge - per la decisione della Corte dei Conti sulle assoluzioni per gli ex amministratori di centrosinistra e sul rigetto dei ricorsi presentati dalla Procura della magistratura contabile relativamente ad altri sette ex amministratori. La decisione di oggi segna un momento storico, dunque, per la storia della città caratterizzata da chi si è dimostrato protagonista di tutte le azioni necessarie per salvare Terni dal dissesto".



