Prima multa a Perugia con le nuove norme codice della strada

Prima multa a Perugia con le nuove norme introdotte nel codice della strada. Secondo quanto risulta all'ANSA la polizia municipale, sabato pomeriggio, ha infatti contestato la sosta sullo spazio invalidi in via Alessi, a ridosso del centro, in base alle nuove norme che hanno inasprito le sanzioni.

E' stata comminata una sanzione da 330 euro e tolti quattro punti sulla patente. La giovane conducente è risultata non avere né la stessa patente né la carta di circolazione al seguito.

Quindi ha ricevuto una sanzione anche per questo dal personale della municipale guidato dalla comandante Nicoletta Caponi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA