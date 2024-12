A Città della Pieve il presepe dipinto più grande del mondo

Esperienza immersiva a Città della Pieve nel "presepe dipinto più grande del mondo", un progetto che valorizza una delle risorse più importanti del centro umbro, L'Adorazione dei magi del Perugino.

Grazie ad un progetto di videomapping, per tre giorni l'opera sarà fruibile in maniera unica.

L'iniziativa, nata da una collaborazione tra Comune di Città della Pieve, Sistema Museo, Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, Confraternita di Santa Maria dei Bianchi e Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio, è stata presentata a Palazzo Della Corgna.

ll videomapping sul presepe dipinto più grande del mondo - si spiega in una nota diffusa dalla Provincia di Perugia - emozionerà il pubblico dal 28 al 30 dicembre, dalle 16.30 alle 19, mentre il 29 dicembre fino alle 18 (con replica ogni 30 minuti), nell'Oratorio di Santa Maria dei Bianchi. Immagini, luce, musica e voce protagonisti di una narrazione che miscela arte, tecnologia e profondità dell'animo umano.

Il sindaco Fausto Risini ha sottolineato che "anche Città della Pieve arricchisce il panorama dell'offerta natalizia in Umbria, esprimendo un forte elemento di interesse e attrazione, attraverso la valorizzazione delle sue ricchezze artistiche, in questo caso del più imponente dipinto della natività esistente al mondo". Sulla scia del successo della grande mostra del 2023, che ha fatto registrare 30.000 visitatori - ha aggiunto -, ci attendiamo anche da questa iniziativa un effetto positivo sul flusso turistico".

I biglietti per assistere alla proiezione del videomapping, compresivi di visita guidata all'opera del Perugino, sono acquistabili online sul sito di sistema museo: https://www.sistemamuseo.it/prodotto/?id=2537 Il costo della quota individuale è 8.00 euro, ridotta (bambini dai 7 ai 13 anni) 5, gruppi superiori alle 10 persone 6.50 € a testa.

Gratuito l'ingresso per i bambini fino ai 6 anni, i portatori di handicap e gli accompagnatori.



