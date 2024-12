Un arresto a Perugia per mandato europeo per traffico di droga

Un cittadino turco di 45 anni è stato arrestato a Perugia dalla squadra mobile della questura in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso in Austria per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La polizia lo ha rintracciato presso la sua abitazione del capoluogo umbro a seguito di una segnalazione pervenuta dalla Direzione centrale della polizia criminale servizio per la cooperazione internazionale di polizia - divisione Sirene.

L'uomo, dopo i rilievi dattiloscopici che ne hanno confermato l'identità - riferisce la Questura - è stato rinchiuso nel carcere di Perugia.



