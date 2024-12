Lamparelli lascia questura Perugia, 'ho imparato tanto'

Lascia la città dopo "una permanenza professionalmente molto importante" il questore di Perugia, Fausto Lamparelli. "Ho imparato tanto e questo anno e 2 mesi sono stati molto complessi, sono state fatte tantissime cose" ha detto incontrando la stampa per un saluto.

Lamparelli ha ricordato l'impegno nel G7, una "prova dura per le forze dell'ordine", ma anche le recenti tornate elettorali ed i grandi eventi. Tracciando un bilancio del lavoro, ha sottolineato "lo sforzo notevole" per il contrasto ai furti in abitazione. Ringraziando la questura, le altre forze dell'ordine, le istituzioni ed i cittadini "con i quali abbiamo cercato di interagire e di coinvolgerli", Lamparelli ha voluto sottolineare anche di l'impegno "sulla violenza di genere".

Quello tracciato "non è un bilancio su me stesso, ma posso dire che è positivo e lascio una terra molto bella e sana". Nel "ricco bagaglio" che si porterà dietro, anche una passione pallavolistica. "Rimarrò a vita tifoso della Sir, che porta Perugia nel mondo con risultati straordinari", ha detto in chiusura.



