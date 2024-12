La magia del Natale si accende anche a Pilonco Materno, una piccola frazione del Comune di Perugia che si trova a pochi chilometri dal comune di Marsciano, sulla valle del Nestore. Si chiama "Natale al Borgo" la prima edizione dell'evento che prende vita grazie al circolo ricreativo del paese per far riscoprire questo territorio, far rivivere le tradizioni e aprire le porte ai visitatori che vorranno immergersi nell'atmosfera natalizia.

Una due giorni che si terrà il 21 e 22 dicembre tra mercatini, prodotti alimentari, oggettistica, prodotti artigianali e animazione.

Si inizia sabato 21 alle ore 15.30 con l'apertura degli stand e, alle 16, l'arrivo di Babbo Natale a cavallo in collaborazione con 'Horseland'. Alle 16.30 è prevista, in piazza, l'apertura della casa di Babbo Natale, dove i bambini potranno incontrare Santa Klaus. Previsti laboratori per bambini e la tradizionale pesca. All'interno della casa parrocchiale sarà, inoltre, possibile ammirare il presepe artistico realizzato da Tiziano Presciuttini e Guido Renzetti Pagnotta, che rimarrà aperto dall'8 dicembre fino al 6 gennaio.



