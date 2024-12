Il gen Gibilaro visita comando Umbria guardia di finanza

Il comandante interregionale dell'Italia centrale della guardia di finanza, generale Ignazio Gibilaro, ha fatto visita al comando regionale Umbria. E' stato accolto presso la caserma "Domenico Furbini", dal comandante regionale Umbria, generale Francesco Mazzotta, alla presenza di una rappresentanza del personale in servizio nei reparti delle province di Perugia e Terni, dell'associazione nazionale finanzieri d'Italia e di quelle professionali a carattere sindacale tra militari.

Nel corso dell'incontro, il comandante regionale - è detto in una nota delle fiamme gialle - ha tenuto un briefing illustrativo della situazione socioeconomica del territorio e dei più importanti aspetti relativi alla gestione del personale e della logistica. Il generale Mazzotta si è poi soffermato sulle principali operazioni di servizio svolte dai reparti dipendenti, con particolare riferimento al contrasto all'evasione fiscale, alla criminalità economico-finanziaria e alla tutela della spesa pubblica, facendo il punto sulle attività investigative di maggiore rilievo.

Al termine della visita, il gen. Gibilaro ha espresso parole di apprezzamento per l'impegno e la professionalità profusi quotidianamente dalle fiamme gialle dell'Umbria a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria ed ha successivamente ricevuto, per un saluto, il prefetto di Perugia Armando Gradone.



