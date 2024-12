Giuli alla registrazione del concerto di Natale ad Assisi

Ci sarà il ministro della Cultura Alessandro Giuli in rappresentanza del Governo al concerto di Natale nella Basilica di San Francesco in Assisi che sarà registrato il 14 dicembre, alle 11, e verrà trasmesso il 25 alle 12.25 su Rai1 e in Eurovisione. Lo ha annunciato la comunità dei frati del Sacro Convento parlando "di un fatto molto significativo, che li incoraggia con decisione nel promuovere e diffondere questa iniziativa di pace".

"Come abbiamo già avuto modo di affermare più volte - ha dichiarato Fra Giulio Cesareo, direttore dell'Ufficio comunicazione del Sacro Convento - siamo convinti che la cultura non sia qualcosa di elitario e senza dubbio non è un fattore di separazione o divisione. Piuttosto ogni evento e realtà culturali degni di questo nome sono un'esperienza autentica di connessioni, di legami, di interazione tra persone, istituzioni, religioni, valori. Il concerto di Natale, in particolare per la nostra comunità francescana e per i partner che con noi condividono questa visione, questa avventura, è la comune convinzione e l'esperienza che la bellezza condivisa è un fattore di crescita culturale e promuove realmente la pace e la fraternità".



