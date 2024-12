Gip Perugia decide su competenza indagine dossier

Il gip di Perugia si è ritirato in camera di consiglio per decidere in merito alla richiesta di dichiarare l'incompetenza territoriale dei magistrati del capoluogo umbro per l'indagine sui presunti accessi abusivi alle banche dati della Procura nazionale antimafia. Istanza presentata dai difensori dell'ex sostituto della Dna Antonio Laudati, coinvolto insieme al tenente della guardia di finanza Pasquale Striano.

Il legali hanno depositato anche una recente sentenza della Cassazione che indica la competenza di Roma per le toghe della Dna.

La Procura di Perugia si è dichiarata contraria all'istanza.





