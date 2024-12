Difesa Laudati, il procedimento riprenderà a Roma

"E' andata come auspicavamo e avevamo indicato. Il gip ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale e trasmesso immediatamente tutti gli atti a Roma dove riprenderà il procedimento": l'avvocato Andrea Castaldo, difensore dell'ex magistrato Antonio Laudati, ha commentato così la decisione del giudice di Perugia per l'indagine sugli accessi abusivi alle banche dati della procura nazionale antimafia. "Ha accolto sulla base di un principio che la Cassazione ha indicato ed è stato oggetto della nostra eccezione al Riesame" ha aggiunto.

"Valutiamo molto positivamente questo passaggio - ha detto Castaldo - perché avevamo già indicato che Perugia non è competente. Abbiamo tra l'altro depositato un precedente della Procura del capoluogo umbro che in un caso analogo si era espressa per la competenza di Roma".

Secondo il legale "va ora valutato l'impatto che l'ordinanza del gip può avere sul tribunale dei riesame che dovrà prenderne atto".



