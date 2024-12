Da Anci allarme per famiglie in attesa di una casa popolare

"In Umbria sono 4.270 i nuclei familiari in attesa di un alloggio popolare, pari all'1,3% del totale nazionale, con un'incidenza di 11,3 richieste inevase ogni mille famiglie. Si tratta di un dato allarmante, soprattutto se pensiamo che nella nostra regione vivono meno di 900 mila persone, che rischia di crescere a causa di anni di assenza di politiche per la casa strutturate e concrete": a lanciare l'allarme è Federico Gori, presidente di Anci Umbria.

Il quale cita i recenti dati pubblicati da Unimpresa e ricorda la manifestazione che si è tenuta a Roma.

Secondo Gori "è fondamentale che il diritto alla casa torni ad essere accessibile a tutti: alle giovani coppie, ai lavoratori, alle famiglie e agli studenti". "Soprattutto - aggiunge - in un momento come questo in cui, soprattutto nelle aree urbane, il diritto ad un alloggio non risulta garantito.

Questo tema va posto al centro dell'agenda politica, a partire dal rifinanziamento del Fondo affitti e morosità incolpevole, perché è cruciale per la coesione sociale ed economica del Paese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA