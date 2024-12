A Foligno la materia è al centro della mostra Materia Mater

Nelle opere di Carola Masini e Patrizia Molinari la materia è al centro della mostra "Materia Mater", in programma a Palazzo Trinci, a Foligno, da sabato 14 dicembre fino al 2 marzo.

Il Comune spiega in una nota che le installazioni, in vetro e terracotta, sono parte integrante del percorso museale e motivo di un confronto concettuale tra le artiste, dedite entrambe all'uso della materia come strumento comunicativo: dalle sculture-installazioni in vetro "lucente" della Molinari, alla "calda" terracotta usata dalla Masini. La mostra "Materia Mater", organizzata da Coopculture in collaborazione con il Comune di Foligno, curata da Romina Guidelli e Francesca Barbi Marinetti, è articolata in più piani nel museo folignate: si sviluppa dal pozzo del piano terra fino ai grandi saloni del piano nobile, come a voler creare un tempo nuovo, ascensionale, contemporaneo. E' uno slancio che invita alla scoperta degli scorci concessi dalla maestosa architettura del Palazzo mentre muove il pensiero verso i concetti di creazione, continuazione e memoria, caro alle artiste.

Alessandra Leoni, assessora alla cultura del Comune di Foligno, ha rilevato che "questa mostra dà emozioni" ricordando che l'attenzione del Comune è quella di "promuovere iniziative di qualità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA